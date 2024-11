Ilfoglio.it - Il mistero della big company alimentare in Un posto al sole

Un nuovo capitolo, anzi un nuovo giallo, si apre ad Upas. Costabile, che ha rubato diecimila euro alla fidanzata, è sotto ricatto di alcuni imprenditori che vogliono prendere possessosua impresa agricola. Ma il papà non venderebbe mai il frutto dei sacrifici di una vita. Lo stesso imprenditore è appena stato accolto a braccia aperte da Ferri come inserzionista alla radio, difendendo addirittura lo sponsor principale. Filippo ha delle remore, ma i sospetti più grossi vengono a Michele che si mette subito a indagare su questa nuova impresa che in poco tempo è diventata bignel settore, finendo in tutti gli scaffali dei supermercati e sulle tavole di tutta Napoli. Ma Ferri va dritto per la sua strada. Di questa famiglia di imprenditori fa parte anche il nuovo fidanzato di Alice, che appena arrivata in città si è già sistemata.