Amica.it - Il figlio di Pink debutta come batterista (a 7 anni!) al concerto di mamma

Leggi su Amica.it

Che grinta! Dev’essere di famiglia:sta tirando su una piccola rockstar e non potrebbe essere altrimenti. IlJameson, di appena 7, hato sul palco con lain qualità di. E che orecchio!GUARDA LE FOTOI genitori famosi e le foto dei figli sui social network: favorevoli e contrari, suoa 7La cantante, 45, ha chiuso il suo Summer Carnival Tour all’ultima tappa di Orlando, in Florida, regalando ai presenti un momento emozionante. Bacchette alla mano, ildiJameson ha preso posto alla batteria e ha iniziato a suonare We Will Rock You, grande classico dei Queen, brano perfetto per chi si cimenta tra cassa, rullante e charleston.