Il derby di Montecatini nel segno di Moricci

L’uomo copertina del quattordicesimodinon è né un giocatore né un dirigente. Un anno fa più o meno di questi tempi Paolo, titolare de La T Tecnica, azienda di macchinari per lavanderie industriali con sede a Ponte Buggianese, diventava partner della Fabo Herons. Oggi si appresta a vivere il primoda title sponsor, ma non degli aironi, bensì dei cugini, che in estate hanno cambiato nome aggiungendo una "T" in più: quella de La T Tecnica., quali saranno le sue sensazioni domenica? "Sarà sicuramente una giornata particolare, tra l’altro la mia prima partita in casa quando aprii la collaborazione con gli Herons fu proprio ildel 3 dicembre 2023. Spero sia una festa per tutta, in un palazzetto che per la nostra città ha un significato particolare".