Ilrestodelcarlino.it - "Guardami negli occhi". Progetto contro la violenza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Due gli appuntamenti organizzati dal Comune di Macerata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellale donne, il 25 novembre. Ildell’assessorato alle Pari opportunità, giunto alla sua quarta edizione, è ispirato quest’anno alla figura di Madama Butterfly, protagonista dell’opera lirica di Giacomo Puccini. Si parte lunedì alle 21, al teatro Lauro Rossi, con la proposta ". In nome di Madama Butterfly", momento dedicato all’esposizione degli elaborati di studentesse e studenti degli istituti superiori di secondo grado. A partecipare il liceo scientifico Galilei, l’Iis Matteo Ricci, il liceo classico-linguistico Leopardi, l’Ite Gentili, l’Iis Garibaldi-Bramante-Pannaggi e il liceo artistico Cantalamessa. Special guest della serata, il tiktoker Aluccio.