Genshin Impact come SBLOCCARE la PESCA

la. Dopo un’attesa prolungata, miHoYo ha finalmente introdotto laincon l’Update 2.1. Questo nuovo passatempo offre ai giocatori un modo rilassante per prendersi una pausa tra le sfide dei boss e il farming dei dungeon. Tuttavia, larichiede anche una certa dedizione per ottenere i migliori risultati.Una volta che il gioco vi avrà insegnato le basi, sarà compito vostro scoprire i vari punti disparsi in tutto il vasto mondo di gioco, ottenere le esche adatte e cercare i pesci più rari. Inoltre, ci sono alcune ricompense interessanti in palio, tra cui la lancia “The Catch“. Continuate a leggere per scopriresfruttare al massimo lainlaPer accedere allain, dovete aver raggiunto l’Adventure Rank 30.