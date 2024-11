Cityrumors.it - Episodi di violenza, come denunciare senza paura: le regole principali

Leggi su Cityrumors.it

Dalla storia di Anna, ad alcune poche e sempliciperunasubitaavere paure delle ripercussioniLadiè una sensazione che accomuna tutte le donne che sono state vittime di abusi. Un terrore giustificato dall’asdi istituzioni capaci di tutelare la donna e di agire per la sua sicurezza e per la sua incolumità. Una mancanza che in qualche modo mette in condizione l’aggressore di meditare e compiere vendette che hanno portato a esiti drammatici che, al contrario, con una maggiore vicinanza nei confronti della vittima si sarebbero potuti scongiurare. Creare una barriera intorno a chi ha avuto il coraggio di agire è una delle chiavi fondamentali per aprire il cassetto della sicurezza e combattere concretamente questo incubo.di: le– Cityrumors.