Ilnapolista.it - Conte: «Ho sollevato una discussione costruttiva. Non basta dire che c’è contatto, il calcio è sport di contatto»

Leggi su Ilnapolista.it

Antonio, allenatore del Napoli, in conferenza stampa prima del match contro la Roma è tornato sulle sue parole dopo Inter-Napoli. Nell’occasione,aveva criticato il lavoro del Var per il rigore concesso a Dumfries. Oggi ha chiarito meglio il suo pensiero.: «Uno puòc’è, ma vieni a valutare se confermarlo o toglierlo»Le sue parole sul VAR hanno aperto una, crede possa cambiare qualcosa?«Non lo so, sinceramente. Houna, per costruire qualcosa di migliore, sicuramente oggi ci sono dei mezzi che ci devono far riflettere. Dopo che Mariani ha deciso, io non pensavo ci fosse stato uncol VAR, ma nella registrazione il VAR si limita ache c’è, ma ilè unodi. Se vogliamo parlare a livello costruttivo, e non polemico, dobbiamo dare un aiuto migliore a Mariani rispetto a San Siro.