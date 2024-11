Unlimitednews.it - Cobat RAEE e Eco-PV: ambiente a rischio con emendamenti fotovoltaico

ROMA (ITALPRESS) – “Si sta correndo ildi distruggere l’impianto normativo relativo alla gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici. Glipresentati per il decreto-legge, attualmente all’esame della commissionedel Senato, annientano il sistema di finanziamento dedicato a questa tipologia di rifiuti, messo a punto proprio per garantire le operazioni di recupero e riciclo, a tutela dell’e della salute pubblica e in linea con i principi europei per l’economia circolare”. Lo affermanoe Consorzio Eco-PV, due tra i maggiori consorzi operativi nel trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici riconosciuti dal Ministero dell’e che gestiscono importanti quote di mercato nel recupero dei moduli fotovoltaici.La normativa attualmente in vigore è frutto di numerosi aggiornamenti nati da confronti costanti tra la filiera del riciclo e i legislatori, con l’obiettivo comune di ottenere sempre maggiori quote di energie da fonti rinnovabili, anche in virtù della crisi energetica dovuta al conflitto russo-ucraino.