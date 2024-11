Romadailynews.it - Cina: Guangzhou riduce tasse su vendite di abitazioni piu’ grandi

, 22 nov – (Xinhua) – La metropoli meridionale cinese di, nella provincia del Guangdong, oggi ha annunciato che ridurra’ lesulle transazioni che coinvolgono unita’ abitative, allineandosi a misure simili adottate in precedenza da Pechino, Shanghai e Shenzhen. A partire dal primo dicembre, secondo una nota ufficiale, la citta’ eliminera’ la distinzione traordinarie e non. Cio’ significa che i benefici fiscali precedentemente riservati alleordinarie ora si applicheranno anche a quelle non ordinarie. Secondo le nuove regole, le unita’ abitative non ordinarie, definite acome quelle con una superficie edificabile superiore a 144 metri quadrati, possedute per almeno due anni, saranno esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5,3% durante le transazioni.