Lanazione.it - Chiusura Beko, anche la Regione scende in campo. Giani: “Lotta che coinvolge tutti”

Siena, 22 novembre 2024 – In ballo c’è il futuro di 299 lavoratrici e lavoratori. Sono quelli dello stabilimentodi Siena, riuniti in presidio davanti ai cancelli della fabbrica dopo l’annuncio, da parte del gruppo Arcelik (proprietario di), delladi due stabilimenti in Italia e un piano di esuberi che riguarda quasi 2mila persone. Il tutto, come comunicato davanti al Mimit, nel giro di pochissimi mesi.IN VISITA DAGLI OPERAI DELLA“Qui inizia unache ci, Questa non è un’azienda, questa è la Toscana”, spiega il presidente dellaEugenio, che questo pomeriggio assieme a parlamentari, sindaci e amministratori del territorio ha incontrato gli stessi lavoratori. Per il presidente, “lasarebbe un oltraggio a tutto il territorio regionale, e prende avvio una battaglia esemplificativa della Toscana del lavoro e dell’industria”.