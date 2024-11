Gaeta.it - Celebrare la giornata nazionale degli alberi a Latina: attività educative e piantumazioni

Facebook WhatsAppTwitter Lasi è svolta ail 21 novembre, con iniziativee di sensibilizzazione promosse dal Patto di collaborazione Glidi Nascosa. Le celebrazioni, realizzate in partnership con l’Istituto Comprensivo Don Milani e l’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci Rodari, sono state parte del programma Eco-schools al quale entrambi gli istituti partecipano attivamente.all’I.C. Don MilaniNei giorni 19 e 20 novembre, i volontari del Patto di collaborazione si sono mobilitati presso l’Istituto Comprensivo Don Milani, dove è stata presentata la relazione “Crisi climatica Albero Amico”. Questo intervento ha illustrato ben 26 ragioni per cui piantareè fondamentale per l’ambiente. Gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado hanno poi preso parte attivamente al momento di piantumazione, mettendo a dimora undici nuove piante.