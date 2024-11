Quifinanza.it - Case a 1 euro a Ollolai per scappare da Trump, la proposta del comune in Sardegna

Il piccolorurale di, in provincia di Nuoro, in, prova a rilanciare il suo progetto dia 1puntando soprattutto sui cittadini statunitensi che vogliono allontanarsi dal loro Paese dopo la vittoria di Donaldalle elezioni.In passato però raramente questo tipo di offerte hanno funzionato, anche per lo stessosardo. I prezzi molto bassi delle abitazioni non compensano la mancanza di servizi e l’isolamento delle aree interne italiane, che continuano a perdere popolazione.a 1perdaFrancesco Columbu, sindaco deldi, in provincia di Nuoro, ha parlato, in un’intervista alla Cnn, di un nuovo piano per rilanciare il progetto di vendita divuote a 1del piccolo villaggio rurale sardo. Il piano è quello di creare un procedimento accelerato per i cittadini degli Usa che voglionodal Paese dopo la vittoria di Donaldalle elezioni presidenziali.