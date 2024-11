Basket Europei 2025 | Italia ok in Islanda qualificazione a un passo

Leggi su Sportface.it

L’Italnon sbaglia e batte l’in trasferta 95-71, nel match valido per la terza giornata delle qualificazioni aglidi, in programma dal 27 agosto al 15 settembre del prossimo anno. A Reykjavik gli azzurri mettono in discesa l’incontro grazie a un parziale di 19-0 a cavallo fra primo e secondo quarto. Negli ultimi dieci minuti del primo tempo l’va a segno solamente due volte dal campo.brava a reggere in avvio di terza frazione alla reazione dei padroni di casa, che si sono riportati sotto con un 15-0 nei primi minuti di quarto. Ottima la gestione di Edoardo Casalone, che ha sostituito Gianmarco Pozzecco nel secondo tempo a causa di un forte attacco di emicrania che ha colpito il tecnico azzurro. Allarme poi rientrato con il coach che è rientrato a pochi secondi dal termine dell’incontro.