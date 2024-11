Lortica.it - Arezzo deludente nel derby: sconfitta contro il Perugia e preoccupazioni per il futuro

Leggi su Lortica.it

2 –0: Ilva ai biancorossiNeltanto atteso dai tifosi, ilsi impone con un netto 2-0 sull’. Gli amaranto, lontani parenti della squadra brillante vistail Pescara, offrono una prestazione opaca e priva di mordente. I padroni di casa capitalizzano le poche occasioni create, approfittando anche degli errori difensivi avversari, e conquistano tre punti preziosi che alimentano le loro ambizioni in classifica. Per l’, invece, è una battuta d’arresto che obbliga a riflettere sulla mancanza di continuità e sulla necessità di un cambio di passo immediato.Nel giorno delpiù sentito dai tifosi amaranto, l’ha offerto una delle sue prove più deludenti della stagione. La gara, caratterizzata da ritmi bassi e pochi spunti di qualità, ha visto solo un’occasione degna di nota: un tiro in mezza girata di Guccione deviato in angolo dal portiere Gemello.