Ilrestodelcarlino.it - Anziana truffata, giovane arrestato. Finto carabiniere con soldi e oro, bloccato in stazione con il bottino

Un, un fantomatico guaio giudiziario in cui sarebbe incappato il figlio della vittima designata e una pensionata ‘alleggerita’ die gioielli. È il più classico (ed efficace) dei copioni di truffa agli anziani. Ma stavolta, il finale è stato amaro per il malfattore. Il, un ventenne campano, è stato infatti individuato edalla polizia poco prima di entrare in, forse per salire su un treno e farsi di nebbia con unda quasi ventimila euro. Ora il ragazzo si trova nelle camere di sicurezza della questura, in attesa di comparire stamattina in tribunale per il processo per direttissima. Tutto comincia nella mattinata di ieri. Dalla zona di via Comacchio arrivano al 113 diverse segnalazioni di tentativi di truffa con la tecnica del