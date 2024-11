Notizie.com - Allerta meteo e crollo temperature, l’esperto: “Weekend di sole, ma è in arrivo aria gelida dalla Russia”

Leggi su Notizie.com

Ilsarà vbile nei prossimi giorni, ma non dovrebbe portare a particolari preoccupazioni per l’Italia dal punto di vista idrogeologico. A un mese preciso dal Natale dobbiamo iniziare a prendere confidenza con ildellein una condizione vbile che ci offrirà anche un po’ di(Notizie.com)Mattia Gussoni de Il.it parla a Notizie.com della situazione, specificando che non è il momento di fare particolari drammi soprattutto per sabato e domenica. “Ilsarà tutto sommato stabile grazie alla rimonta temporanea dell’alta pressione. Ci sarà tempoggiato in tutta l’Italia, ma farà piuttosto freddo soprattutto il sabato mattina con valori termici sotto gli 0° sulle pianure del nord e poco sopra sulle valli interne del centro.