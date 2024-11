Venti di burrasca e mareggiate | allerta meteo gialla nel Lazio

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 21 novembre 2024 – La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regioneha emesso un'dal pomeriggio di oggi, giovedì 21 novembre 2024, e per le successive 24-36 oreSi prevedono sulda forti a, dai quadranti occidentali con raffiche fino aforte.lungo le coste esposte. Inoltre, dalle prime ore di domani, venerdì 22 novembre 2024 e per le successive 18-24 ore si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori appenninici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.