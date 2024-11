Ilgiorno.it - Uzeda: da Catania al mondo intero, passando per Chicago. Al Beltrade il documentario sulla noise band

Milano, 21 novembre 2024 – Un nome di culto dell’underground italiano. Una dellenate e cresciute nel nostro Paese con spirito e attitudini più internazionali. Un fiero esempio di indipendenza in ogni scelta produttiva e stilistica. Va in scena domani sera, venerdì 22 novembre, al cinemadi via Oxilia, “– Do it yourself”, ilrealizzato dalla regista Maria Arena che racconta la storia dellacatanese, fra i gioielli più preziosi nella panoramica della musica italiana. La proiezione inizierà alle 23.50. Sarà presente in sala l’autrice. Il gruppo Le pellicola prende le mossa dal 1991, anno in cui l’allora imberbe quintetto etneo spedisce un demo tape a Steve Albini, leggendario produttore di, scomparso di recente, che ha fatto quasi una legge morale dell’assoluta indipendenza da qualsiasi imposizione del music business.