Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, i missili di Biden sono solo l’ultima scellerata scommessa sulla reazione russa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Stefano Brigantimossa degli Usa relativamente alla guerra russo-spiattellano davanti a chi abita il mondo “occidentale”, l’autentica natura cinica del potere americano che già da molto non ha più veli. Dimostrano senza che ci possa essere più alcun dubbio, semmai ancora ce ne fossero, che le “buone e giuste” motivazioni ufficiali chestate coniate per giustificare l’interventismo bellico occidentale ad oltranza in, erano e rimangonoun miserabile paravento.Dopo quasi tre anni di conflitto, giorni fa leggo su Politico.eu un articolo che esprime a chiare lettere cose che già due anni fa il capo di stato maggiore statunitense Matthew Miller aveva detto: “In questa guerra non ci sarà nessun vincitore”, cose che i “putiniani” e cioè i giornalisti non mainstream, gli studiosi di politica internazionale ed ex generali avevano detto e che per questo erano stati messi al bando.