Metropolitanmagazine.it - Troppo cattivi 2, il trailer del sequel del film d’animazione Dreamworks

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Animation ha rilasciato poco fa un nuovodi2,dell’heist movie animato di successo sempre targato. Gli ex criminali, che hanno cercato di trovare il loro posto come buoni, si ritrovano tirati fuori dalla pensione per “un ultimo lavoro” guidato da una squadra tutta al femminile. Il regista Pierre Perifel ha detto che il primoha lasciato un’opportunità per esplorare nuove storie: “Lasciamo imentre cercano di essere buoni. Hanno pagato il loro debito con la società e stanno per essere rilasciati dalla prigione, e c’è un intero arco narrativo dopo quello in cui sono pronti per essere accettati dalla società“. Si uniscono al cast vocale Natasha Lyonne, Danielle Brooks e Maria Bakalova nella versione in lingua originale.Perifel spiega che il capo della gang è doppiato da Lyonne che interpreta un leopardo delle nevi.