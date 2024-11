Liberoquotidiano.it - Toscana: a Montopoli per Giornata Albero nascono aula didattica e bosco biosostenibile

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Un'immersa nel verde e 3.000 alberi al posto del cemento, un polmone verde invece che un allevamento intensivo di maiali. Ain Val d'Arno, in provincia di Pisa, è nato il primod'Italia per combattere smog e isole di calore e per proteggere il terreno dalle alluvioni. Oggi, in occasione delladell', sono stati coinvolti i bambini della scuola primaria del paese per piantare alberi e parlare di clima, ambiente e sostenibilità inaugurando la nuovae mostrando la crescita del.Il progetto è stato promosso in collaborazione con lo scienziato Stefano Mancuso, direttore del laboratorio internazionale di neurobiologia delle piante (LINV) e il team multidisciplinare Pnat, startup dell'Università di Firenze, con la consulenza di Legambiente.