Ilrestodelcarlino.it - "Ternana, la sfida sembra proibitiva. Ma possiamo fare una grande gara"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quando l’avversario è una "big" il Carpi sa esaltarsi. Lo ha già dimostrato la formazione biancorossa battendo Perugia e Arezzo e imponendo il pari al Campobasso. Lunedì probabilmente l’asticella si alzerà ancora contro la super, ma Andrea Mandelli vuole scommettere sui biancorossi. "Dopo le precedenti 4 sconfitte – spiega il regista del Carpi - siamo sempre riusciti a sfoderare delle prove convincenti e ci proveremo anche lunedì sebbene lapenso che sia la squadra più forte del girone. Non so se vinceranno il campionato ma stanno dimostrando tutta la loro forza, hanno tanti giocatori che vengono dalla B. Noi però in casa ci esaltiamo col nostro pubblico che ci spinge. Nello spogliatoio ci ripetiamo che quando giochiamo in casa prima o poi qualcosa succede, siamo riusciti a creare quell’ambiente favorevole per noi e sfavorevole agli avversari, poi la palla è rotonda e lunedì sera troveremo unafortissima, mamo di tutto perpunti".