Superguidatv.it - Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali dal 25 al 29 novembre 2024: Eleni bacia Julian, Otto nei guai

Cosa accadrà anella settimana dal 25 al 29? La soap tedesca è pronta a regalarci nuovi colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso delle prossime puntate riflettori puntati su, e suche si troverà neiquando Greta e Valentina scopriranno le sue bugie., poi fa un passo indietroedlavorano insieme per l’evento di beneficenza organizzato da Imani. Quando il fotografo guarda le foto, si rende conto che in ogni scatto c’èe non fatica a capire che prova per lei molto più di una semplice amicizia. Il particolare non sfugge neppure alla giovane, che capisce chenutre forti sentimenti per lei, e si sente in difficoltà.La figlia di Alexandra decide di parlarne con Imani, che le da un consiglio per capire se anche lei prova qualcosa per l’autista.