Serie turca A?k Evlilik Bo?anma

A?kBo?anma va in onda sul canale turco now dal 19 ovembre 2024.TramaLaracconta la storia di tre donne il cui unico punto in comune è lavorare nello stesso posto. Dopo che i ruoli che si erano assegnate nei loro matrimoni vengono loro sottratti, devono fare affidamento l’una sull’altra per rimanere forti.Anticipazioni episodio 1La storia ruota attorno a tre donne che lavorano in un gruppo mediatico focalizzato sulle tematiche femminili: Naz, una donna vivace sulla trentina che illumina ogni stanza in cui entra; Gaye, una regista composta sui quarant’anni che ha costruito la sua vita sulla perfezione; e Güner, una talentuosa sceneggiatrice sui cinquant’anni che ha sacrificato tutto per la sua famiglia. Mentre queste donne prosperano nelle loro carriere, sono ignare delle tempeste personali che si profilano all’orizzonte.