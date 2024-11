Ilgiorno.it - Paola Marella, marito e figlio: “Raccolti 20mila euro per la lotta al tumore al pancreas, la sua luce continua a brillare”

Milano – Oggi si celebra la giornata mondiale per lacontro ilal. Domenico e Nicola, rispettivamentedi, l’architetta e conduttrice tv scomparsa a Milano a 61 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro, oggi hanno affidato ai social un lungo messaggio a tutte le persone per “l’onda di affetto e vicinanza che non ci saremmo mai aspettati”. “Ogni messaggio, ogni pensiero, ogni ricordo diche avete condiviso sui social è stato per noi di grande conforto e ci ha fatto sentire meno soli” hanno spiegato i familiari dell’amatissimo volto tv di Real Time. AGENZIA ALDO LIVERANI SAS “Desideriamo ringraziarvi per questo e oggi, nella giornata mondiale dedicata alal, vogliamo condividere con voi un importante traguardo che è stato possibile raggiungere solo grazie al vostro supporto e alla vostra generosità: le donazioni a #MyEverest, in ricordo di, hanno raggiunto in questi due mesi la straordinaria cifra di 20.