Oceania 2 | in regalo l'esclusiva card negli UCI Cinemas

UCIcelebra il ritorno in sala di Vaiana e Maui in2 con ununico,Disney Lorcana “Vaiana – Avventuriera per Terra e per Mare”. Il film, distribuito da The Walt Disney Company Italia, uscirà nelle sale cinema a partire dal 27 novembre.Chi acquisterà il biglietto online o sull’app del Circuito UCI, per uno degli spettacoli compresi tra il 27 novembre e l’8 dicembre, riceverà in omaggio l’imperdibile“Vaiana — Avventuriera per Terra e per Mare”, una carta unica destinata a impreziosire il mazzo dei giocatori che la posseggono.2 riunisce Vaiana e Maui dopo tre anni, per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell’e in acque pericolose e dimenticate per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto.