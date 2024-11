Ilnapolista.it - Napoli, sondaggio per Omeragic: il Montpellier chiede 6-7 milioni per il centrale (Tmw)

Il, insieme a Milan e Torino, starebbe sondando Begic, difensoresvizzero classe 2002 che attualmente milita nel. Come riporta Tuttomercatoweb, il club francese lo lascerebbe partire per meno di 10, Milan e Torino sondano, difensore svizzero delIl portale scrive:La crescita di Becirè costante. Il difensore svizzero è stato inserito nelle classifiche di rendimento come uno dei migliori centrali under 23 nelle top cinque leghe d’Europa. E’ un’occasione per le italiane. Perché il, dopo averlo acquistato a parametro zero un’estate e mezza fa, può cederlo. La valutazione è di circa 6-7, con diversi club del nostro Paese che nelle scorse settimane hanno condotto un. Tra questi anche, Milan e Torino.