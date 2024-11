Musica | al via la rassegna Classic Guitar Fest tre concerti tra Napoli e Pozzuoli

Leggi su Ildenaro.it

Le associazioni Jazz and Conversation e Punto J presentano lale “”, che si snoda attraverso tredi chitarra in due location,. Protagonisti degli eventi saranno tre esponenti della chitarraa, Daniele Fabio, Andrea Aymone e Eleonora Perretta che accompagneranno gli spettatori in un viaggio sensoriale presentando un repertorio di brani editi ed inediti.Il primo appuntamento è con Daniele Fabio venerdì 22 novembre ore 20.30 presso il Punto J in via Santa Maria della neve 65,. Info 3397925435 (contributo 10 euro). Daniele Fabio per la prima volta a, chitarrista, compositore, nel suo campo è uno dei più apprezzati artisti italiani delle nuove generazioni. Fin da ragazzino con i primi studi di, piano e chitarra dimostra questa particolare creatività nell’eleborazioni di brani.