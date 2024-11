Iltempo.it - Lollobrigida: Il rapporto Ismea? "Risultati eccezionali per la nostra agricoltura"

(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2024 "I dati del settore strategico vedono in questi due anni dei. Non ci accontentiamo, ma sono. Uno è quello della crescita del nostro export, ma la crescita più importante per me è quella degli investimenti: più 64% degli investimenti in questo modello di sviluppo, che ricerca non il consenso dell'oggi ma iper l'Italia del domani. E gli investimenti sono quelli che rafforzano il nostro mondo, laeconomia e che sono mancati per troppi anni" così il ministro dell', a margine della presentazione del2024. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev