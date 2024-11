Oasport.it - LIVE Sinner/Berrettini-Gonzalez/Molteni, Italia-Argentina 1-1 Coppa Davis in DIRETTA: definite le coppie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.00 Andresha 36 anni ed è n.21 al mondo di doppio.20.59 Ricordiamo che in, per fortuna, il doppio si gioca con il format canonico. Dunque niente punto decisivo sul 40-40 e niente super tie-break a 10 nel terzo set.20.58sono molto amici, anche se non giocano insieme addirittura dalla ATP Cup del 2022, ormai quasi 3 anni fa.20.56! Tocca a loro, finalmente insieme! Affronteranno gli specialisti.20.54 Volandri ha commesso, a nostro avviso, un errore nello schierare Musetti e nonnel primo singolare. Ora speriamo che non ne faccia un altro non inserendoin doppio.20.48 Ben ritrovati amici di OA Sport. A breve conosceremo i nomi dei giocatori che disputeranno il doppio decisivo traed