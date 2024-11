Oasport.it - LIVE Sinner-Baez, Italia-Argentina Coppa Davis in DIRETTA: il singolarista sudamericano potrebbe cambiare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del quarto di finaleBuongiorno e bentrovati allatestuale dell’incontro tra l’azzurro Jannike l’argentino Sebastian, valido come secondo singolare del tie traed, ultimo quarto di finale delleCup Finals 2024 di tennis.Vistala la struttura della manifestazione in corso a Malaga, in Spagna, Jannikscenderà in campo nel secondo incontro odierno: il tie contro si aprirà con il singolare tra i numeri 2, cui seguirà la sfida tra i numeri 1. Sulla carta il numero 1 argentino è Sebastian, il quale dovrebbe sfidare, ma il capitano dei sudamericani, Guillermo Coria,anche scegliere di schierare Francisco Cerundolo come numero 1 e Tomas Martin Etcheverry come numero 2.