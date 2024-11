Oasport.it - LIVE Sinner-Baez 1-0, Italia-Argentina 0-1 Coppa Davis in DIRETTA: iniziata la partita

30-30 Battuta vincente al centro.15-30 Attenzione,regge bene lo scambio da fondo, poi altro diritto disul nastro.15-15 In rete il diritto incrociato dell'no.15-0 Risposta profonda di, ma il diritto lungolinea è in rete.1-1 Altra battuta vincente al centro di, che tiene botta. Il suo obiettivo principale sarà tenere in campo il più a lungo possibile, per stancarlo in ottica doppio. Ammesso che Volandri decida di schierarlo.40-30 In rete il diritto dal centro del n.27.40-15 Lunga la risposta di rovescio di.30-15 Battuta vincente al centro dell'argentino.15-15 Largo il diritto lungolinea dell'no.0-15 Largo il diritto lungolinea diin uscita dal servizio.