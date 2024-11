Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 0-0, Europei curling femminile in DIRETTA: inizia la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:14 Doppia bocciata imperfetta della veterana. Sempre un puntono quando entrano in gioco Constantini e Paetz.18:12 Hit and roll ben giocato da Tirinzoni, ma è ottima anche la bocciata di Zardini Lacedelli.18:10 Nuovamente l’elvetica elimina la guardia posizionata poc’anzi da Elena Mathis. Ultimi 4 tiri per parte e c’è sempre il punto azzurro.18:09 Howald boccia decisa sulla guardiana aprendo la visuale di manovra.18:08 Una guardia ed una pietra in casa. Queste le giocate di Lo Deserto.18:07che chiuderà i primo end avendo a disposizione l’ultimo tiro.che conferma Marta Lo Deserto in luogo di Angela Romei.PRIMO END18:00 Ci siamo. Entrano sulla pista D. Alè azzurre!17:57 Ancora pochi minuti ci separano dal ritorno sul ghiaccio di Lohja (Finlandia) di