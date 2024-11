Lione costretto a vendere i suoi gioielli I 4 giocatori da non perdere per i club italiani

Leggi su Ilnerazzurro.it

retrocesso. Come comunicato qualche giorno fa, il, storica società francese di Ligue 1, è stato momentaneamente retrocesso nella seconda lega francese in attesa di capire se e quando verranno ripianati i debiti finanziari lasciati dalla proprietà americana, stimati in oltre 500 milioni di euro.L’Olympiquevanta da sempre grande tradizione in Francia, avendo vinto sette campionati di fila tra il 2001 e il 2008 e, negli anni, ha sempre sfornato grandi talenti che si sono poi affermati ai massimi livelli del calcio europeo, ad esempio: Miralem Pjani?, Bruno Guimarães, Anthony Lopes, Alexandre Lacazette e Rayan Cherki.retrocesso: da Tessmann a Mikautadze, passando per Cherki: i talenti in uscitaAnche nella rosa attuale ildispone di ottimi talenti sui taccuini dei migliori osservatori d’Europa.