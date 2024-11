Gaeta.it - LFoundry: sospesa la decisione di non rinnovo dei contratti, attesa di sviluppi nel settore lavorativo

Facebook WhatsAppTwitter In un contesto occupazionale delicato, ladidi non rinnovare iinterinali di 134 lavoratori è stata temporaneamente. L’assessore al Lavoro e alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca, ha commentato la situazione durante il tavolo regionale dedicato ai problemi industriali e occupazionali della multinazionale produttrice di semiconduttori, che opera ad Avezzano.Il ruolo della Regione nell’intervento occupazionaleDurante il tavolo, Tiziana Magnacca ha sottolineato l’importanza di mantenere i posti di lavoro di lavoratori che hanno accumulato esperienza e competenze specifiche nel. L’assessore ha dichiarato che “la Regione non può permettersi di perdere queste opportunità occupazionali vitali per l’economia locale.