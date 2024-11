Movieplayer.it - Leggere Lolita a Teheran, Golshifteh Farahani e Mina Kavani: “Per gli uomini deboli le donne sono come armi”

Arriva al cinema il film tratto dall'omonimo romanzo. Abbiamo intervistato le due attrici protagoniste per chiedergli qualcosa in più sui loro difficili ruoli. "Avresti mai pensato sarebbe capitato a noi?" In questa frase pronunciata dalla protagonista è contenuta una buona parte dell'anima diil film di Eran Riklis, tratto dall'omonimo romanzo di Azar Nafisi, che racconta la difficile condizione femminile nell'Iran post rivoluzione di Khomeini. Seguiamo infatti le vicende della stessa autrice che nel suo libro racconta della progressiva perdita dei diritti che l'hanno costretta a rinunciare alla sua cattedradocente di letteratura occidentale, e del suo conseguente atto di organizzare nella sua casa un gruppo di lettura con le studentesse più affezionate. L'abitazione di Nafisi diventa così .