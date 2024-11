Dilei.it - La Banana di Maurizio Cattelan diventa di nuovo un caso, venduta per oltre 6 milioni

Ladi, nome tecnico dell’opera Comedian, è stataall’asta da Sotheby’s per 6,2di dollari al collezionista Justin Sun, fondatore della piattaforma di criptovalute Tron. Fino a qui non c’è nulla da dire.è un artista famosissimo e le sue creazioni, spesso oggetto di polemica, valgono cifre esorbitanti.Ladimette in crisi l’arte contemporaneaIl punto è che Comedian diha suscitato un dibattito infinito sul valore dell’arte contemporanea, non solo espresso in termini di, ma in senso estetico. Quale contributo danno oggi le creazioni artistiche? Che cosa esprimono? L’arte è finita? La creatività è morta?Già il fatto che ladimetta in crisi lo status dell’arte contemporanea un certo peso ce lo deve avere.