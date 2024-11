Ilrestodelcarlino.it - Investito sulla Circonvallazione. Migliorano le condizioni di Orsini

Ascoli è in ansia per la sorte di Remo, 56enne ascolano rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto martedì ad Ascoli quando, intorno alle 18,30, è statoda una Jeep Compass mentre stava facendo jogging, all’inizio dellaa Porta Romana, in un punto particolarmente buio. Dopo il sinistro il tecnico di calcio è stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni privo di conoscenza. Qui è stato sottoposto a numerosi accertamenti che hanno descritto il quadro di una situazione piuttosto grave. Per questo il paziente è stato mantenuto in coma farmacologico per evitare ulteriori complicazioni in un quadro clinico già molto grave, poi è stato trasferito in ambulanza al Trauma Center dell’ospedale Torrette ad Ancona; non è stato possibile effettuare il ricovero in eliambulanza.