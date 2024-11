Ilrestodelcarlino.it - Incontro con Teresa Manes per combattere il bullismo

Sabato dalle 8.30, presso la sala Gramsci, la scuola secondaria di primo grado "Giovanni Pascoli" a San Mauro Pascoli, promuove per i propri allievi e docenti, l’con, autrice del libro "Il ragazzo dai pantaloni rosa" La signora, è mamma di Andrea Spezzacatena, che il 20 novembre 2012 si suicidò, dopo avere subito diversi atti persecutori e dia sfondo omofobico, perché un giorno aveva deciso di indossare un paio di calzoni diventati di quel colore in seguito ad un lavaggio sbagliato. Questo fu sufficiente per etichettarlo come gay e perseguitarlo. L’fa parte di un progetto dell’associazione Agedo (associazione di genitori con figli omosessuali), nella persona della vicepresidente Tina Scelsi Rocca. Nella circostanza dell’verranno donati da Agedo 6 libri alla biblioteca della scuola e 4 alla biblioteca comunale che trattano tematiche inerenti.