Il Signore degli Anelli | La Guerra dei Rohirrim Brian Cox doppia Helm Mandimartello – video

Leggi su Cinefilos.it

Il: LadeiCoxFinalmenteCox arriva nella Terra di Mezzo. La star di Succession presta la voce aHammerhand, il leggendario re della storia di Rohan, nel nuovo film d’animazione Il– Ladei. Il nuovopubblicato in esclusiva da Entertainment Weekly del dietro le quinte della realizzazione del film offre la cosa migliore: guardare Cox e i suoi colleghi registrare le loro performance per il fantasy animato.“Ci sono questi personaggi che diventano più grandi del loro mito, efa parte di quella tradizione”, dice Cox nella clip sopra. Lo vediamo anche registrare alcuni dei gridi ditosti del re, come “Dipingeremo l’alba di rosso con il sangue dei nostri nemici!”Concept art from Lord of the Rings: The War of the– © New LineGran parte di ciò che sappiamo dideriva dalle appendici di J.