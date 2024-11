Ilgiorno.it - Il Parco Cardana a Londra: “Esempio di rigenerazione”

Pavia – È uscito dai confini italiani il progetto relativo alche si sta realizzando in zona Cravino. Ieri il rettore dell’Università Francesco Svelto (nella foto) e Igor De Biasio, ceo di Arexpo, all’ambasciata italiana ahanno partecipato all’incontro “Italian innovation in urban regeneration: new models and perspectives“ (L’innovazione italiana nellaurbana: nuovi modelli e prospettive), ospitato dall’ambasciatore italiano nel Regno Unito Inigo Lambertini e organizzato in collaborazione con Arexpo. È stata l’occasione per presentare il nuovo “Gerolamo Cardano per l’innovazione sostenibile“ dell’Ateneo pavese, che il 20 ottobre è entrato nella fase operativa con la presentazione del piano attuativo per la realizzazione del nuovo polo tecnologico-scientifico.