Ilfattoquotidiano.it - Il panettone con farina di grilli? Arriva da Pinerolo, contiene anche ortotteri caramellati interi e si chiama Pancricrì

condi grillo? Non è un’idea di fantascienza ma la realtà cheda. A proporlo è Davide Muro, Mastrodell’Antica Pasticceria Castino. Il nome è, onomatopeico omaggio alla composizione, e il prodotto promette di essere di eccellenza non solo a livello gastronomico mae soprattutto per quanto riguarda le proprietà nutritive e di benessere.Ladi grillo e ormai ben nota ed è un’ottima fonte proteica ad alto valore biologico e ricca in amminoacidi essenziali e vitamine. La Pasticceria Castino prosegue nella sua missione di innovare i dolci delle feste, portando avanti la propria ricerca di gusto, salute e sostenibilità. Ma che sapore ha il? Dolce, di albicocche e cioccolato. Ed è senza burro, senza lattosio, a base didi grillo,, e olio extravergine d’olive.