Metropolitanmagazine.it - Grande Fratello, la fidanzata di Stefano Tediosi, Erica Migliano, si sfoga: “Mi hanno costretta al silenzio”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, ladientrato da poco al, ha raccontato i retroscena della sua storia, che durerebbe da circa 3 anni, con l’ex tentatoree dei numerosi alti e bassi chevissuto. Il loro rapporto è stato descritto come turbolento e tossico, date le numerose bugie chele ha detto. Inoltre,era convinta che oltre a lei,frequentasse anche altre persone.Ladi, siduramenteLa ragazza si è lasciata andare a un duro sfogo sui social e ha voluto spiegare ai followers perché avesse deciso di non presentarsi in trasmissione al GF per smascherare, come ha tentato di fare Antonio Fico con FedPetagna. Nonostante la sua decisione di esporsi e rivelare com’è davveroha ammesso che in questo momento la sua situazione è molto difficile e delicata e che dire la verità la sta portando a essere oggetto di intimidazioni e ostacoli.