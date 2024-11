Google, Dipartimento di Giustizia Usa vuole imporre lo spezzatino

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 21 nov. (askanews) – Alphabet a picco in a Wall Street, il titolo della casa madre dicrolla del 5,93% sul Nasdaq (a 166 dollari) dopo che ildelladegli Stati Uniti ha chiesto a un tribunale di ordinare separazione e vendita di Chrome, il navigatore Internet di, ed eventualmente anche del sistema operativo per dispositivi mobili e smartphone Android. Di fatto unodel gigante Internet, che secondo laamericana avrebbe creato un monopolio illegale nelle ricerche online a colpi di miliardi di dollari, utilizzati per stringere accordi con società di telecomunicazioni, sviluppatori di software e produttori di dispositivi, tra cui Apple. Al tribunale viene richiesto anche direstrizioni su comeallestisca i modelli sull’intelligenza artificiale.