Puntomagazine.it - Giugliano, colpo al clan Mallardo: arrestate quattro persone

Leggi su Puntomagazine.it

. Iindagati avevano ruoli ben definiti: uno era il referente dell’organizzazione, un altro era l’uomo di fiducia dei reggenti e gli atri due compiti esecutiviI Carabinieri della Compagnia diin Campania hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.Destinatarie del provvedimento cautelaregravemente indiziate del reato di partecipazione all’associazione per delinquere di tipo camorristico denominata, operante nel territorio diin Campania. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli su delega della DDA In particolare, uno degli indagati avrebbe avuto il ruolo di referente dell’organizzazione criminale, con poteri direttivi e decisionali circa le strategie da adottare; un altro indagato avrebbe agito quale persona di fiducia di uno dei reggenti del, con il compito di organizzare incontri e riunioni; gli altri due con compiti esecutivi delle attività illecite da eseguire.