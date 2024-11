Liberoquotidiano.it - Giorgia Cardinaletti archivia Cremonini a tempo record: lo scoop, con chi è stata paparazzata | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

La giornalista del Tg1torna a sorridere dopo la fine della storia - mai ufficializzata sui social - con il cantante Cesare: la rivista Chi, nel numero in edicola da mercoledì 20 novembre, l'hain compagnia di un collega, Giuseppe Ferrante, inviato del programma di La7 L'aria che tira, in un ristorante romano. I due, amici di vecchia data, si sono scattati foto insieme, hanno riso e parlato a lungo. E dalle immagini sembra che la coppia si sia ritrovata per aggiornarsi e raccontarsi vita e carriera dopo lungo. All'uscita dal locale, poi, i due si sono salutati con un abbraccio. Lui abruzzese e lei marchigiana, si sono conosciuti anni fa quando entrambi lavoravano fuori sede. Sempre Chi nei giorni scorsi aveva rivelato la notizia della fine della storia tra