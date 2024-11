Ilnapolista.it - Gila: «Baroni mi ricorda Ancelotti. Con Sarri ho avuto bisogno dello psicologo ma sono maturato»

: «mi. Conhoma»Marioè il difensore più forte per rendimento della sorprendente Lazio seconda in A e prima in Europa League. È nato a Barcellona, ha giocato nel Real Madrid e ogni volta che parla della Spagna, nel suo italiano fluente, gli brillano gli occhi.A 21 annil’ha fatta debuttare nel Real.«Il suo calcio è semplice, i difensori difendono e gli attaccanti devono fare gol. In piùha la capacità di creare amore all’interno del gruppo, hai un amico in più nello spogliatoio. E in questo oggime lomolto».Cos’hadi speciale?«L’umiltà. Citecnici che dicono subito “qui comando io” e si comportano di conseguenza. Lui è diverso, ti vuole bene, coinvolge tutti, comprende le necessità di ciascuno di noi.