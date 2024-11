Secoloditalia.it - Gelateria Paganelli – Roma

Via Adda, 3 – 20124 MilanoTel. 02/42441183Sito Internet:Tipologia:Prezzi: coni e coppette 3,50/6€, gelato 28€/kg, panna 0,50€Chiusura: DomenicaOFFERTASi conferma un ottimo indirizzo dove fare una pausa golosa questa storicamilanese situata a due passi dalla Stazione Centrale. Il gelato ha un’ottima palatabilità e la giusta dolcezza, con i sorbetti che seguono giustamente l’andamento stagionale, come la fresca ciliegia da noi assaggiata. Molto buono anche il pistacchio che abbiamo affiancato al gusto “amarula”, fatto con mandorle e San Marzano Borsci. Soffice e poco zuccherata la panna, croccante e gustoso il cono.AMBIENTELo spazio è occupato in gran parte dal bancone che espone i gelati, con una panchina interna e una esterna per chi ha voglia di fare una piccolissima sosta.