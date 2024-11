Ilrestodelcarlino.it - Furto nel locale ’La Baracchina’: "Danni ingenti anche al dehors"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

con spaccata nella notte tra martedì e mercoledì al bar ristorante La Baracchina di viale Amendola. Il ladro, forse aiutato da un complice, ha fatto un tentativo andato a vuoto prima di tornare, in piena notte, e fare irruzione, danneggiando ogni cosa e razziando soldi e palmari. Il primo blitz all’1.40 circa, mentre all’interno delc’era ancora uno dei soci titolare: "Stavo chiudendo quando il malvivente, da fuori, ha aperto il quadro elettrico e spento le luci. Sono rimasto al buio, con solo le luci di emergenza e quella del cellulare con il quale ho chiamato subito le forze dell’ordine. Ho iniziato a inveire cercando di allontanarlo, dicendo che ero al telefono con la polizia" spiega Lorenzo Ghidotti. Per lui sono stati minuti di paura. "Aveva un piede di porco in mano, vedevo la sua sagoma".