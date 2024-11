Iodonna.it - È online la nuova classifica di Eduscopio 2024, la piattaforma digitale gratuita della Fondazione Agnelli sulle migliori scuole superiori che preparano all'università e al lavoro. A Milano, ai primi posti tra i licei classici e scientifici ci sono il Sacro Cuore e il Volta. A Roma, si confermano Visconti e Righi.

È uno strumento utilissimo per gli studenti di terza media che, a gennaio, dovranno scegliere la scuola superiore. È di facile accesso, ed è gratuito. Esce l’edizionedi, lache aiuta a capire, per città e indirizzo di studio, qualilechemeglio all’e al mondo del. Scuola superiore: dieci consigli utili per fare la scelta giusta X Nato nel 2014è stato consultato da 2,8 milioni di utenti unici, che hanno aperto 13,3 milioni di pagine.